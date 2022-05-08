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Женщина попала в больницу после ДТП в Пушкиногорском районе

Женщина пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Пушкиногорском районе сегодня, 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По предварительной информации, в 14.00 на третьем километре дороги водитель автомобиля «Ситроен» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с машиной «Ниссан».

В результате ДТП пострадала пассажирка транспортного средства «Ниссан». Ее доставили в Псковскую областную больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.