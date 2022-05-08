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Три автомобиля столкнулись в Островском районе

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло во вторник, 10 мая, около половины второго дня на трассе в деревне Карпово.

Как сообщает газета «Островские вести», автомобиль «Форд» остановился, чтобы пропустить пешехода на переходе, позади также притормозила «шкода», а следовавший за ним водитель на «Фольксвагене» не успел среагировать и врезался в «Шкоду», которая по инерции задела автомобиль«Форд».



Машины получили техповреждения. Никто из водителей и пассажиров не пострадал.