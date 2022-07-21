Мотоциклист пострадал в ДТП в Порховском районе

Легковой автомобиль въехал в «ГАЗель» в Пскове

«Дэу» и «Лада» попали в ДТП на дамбе в Пскове

Два ребенка пострадали при опрокидывании автомобиля в кювет в Островском районе

Два ребенка пострадали при опрокидывании автомобиля в кювет в Островском районе

АвтоМир / Происшествия / ДТП

«Дэу» и «Лада» попали в ДТП на дамбе в Пскове

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

«Дэу Лачетти» и «Лада» столкнулись недалеко от мосты-дамбы через реку Мирожку в Пскове, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей. У автомобиля «Дэу Лачетти» разбит багажник. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС.