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Появились фотографии с места смертельного ДТП рядом с псковскими Соловьями

Стала известна предварительная причина ДТП со смертельным исходом, которое произошло у деревни Соловьи в Псковском районе 5 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по району.

Фото здесь и далее: ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району

«Мужчина, водитель автомобиля Lada, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение автомобилем Hyundai Santa Fe. По предварительной версии, скорее всего, заснул за рулем», – рассказали в отделе.

Напомним, ДТП произошло на 298-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель. Водитель автомобиля Lada погиб, водителя Hyundai госпитализировали в Псковскую областную больницу.