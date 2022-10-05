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Водитель съехал в кювет из-за инсульта в Великолукском районе

Автомобиль ВАЗ съехал в кювет на 4-м километре автомобильной дороги Великие Луки - Усвяты 5 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 11.25. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский

По предварительной информации, у водителя 1956 года рождения во время движения произошел инсульт, в результате чего он совершил съезд в правый кювет по ходу движения.

В ведомстве добавили, что водитель не пострадал.