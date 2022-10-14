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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Завершилось судебное следствие по делу о резонансном ДТП под Стяглами

14.10.2022 10:10|ПсковКомментариев: 0

Суд по делу о ДТП под Стяглами вышел на финишную прямую. На прошедшем заседании объявили об окончании судебного следствия. Впереди – прения сторон, последние слово обвиняемого и приговор. Как прошло завершающие судебное следствие заседание – в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Очередное судебное заседание началось с дополнительных вопросов к специалисту от стороны потерпевших. Защита планировала свою экспертизу с использованием программы PC-Crash, а затем в ходе заседания сравнить результаты двух экспертиз. Однако специалист с их стороны сообщил, что ещё находится в процессе работы.

В связи с этим адвокат защиты подала ходатайство об отложении судебного заседания до времени готовности экспертизы. По мнению стороны обвинения, оснований для отложения дела не имелось. Потерпевшие также выступили против. В итоге суд отказал в удовлетворении, потому что из предоставленного письма специалиста не следовало уверенности в определении точного дня готовности. Также он уточнил, что такое обстоятельство привело бы к затягиванию дела.

Следом защита запросила ходатайство о проведении следственного эксперимента в определении безопасности маневра. С учетом мнения сторон, суд также не удовлетворил данное прошение. После к делу приобщили доказательства, характеризующие личность подсудимого. Среди документов были акты соглашения, заключенные с руководством региона о безвозмездной передаче квартир. Их суд просил ранее подкрепить к справке, предоставленной ранее.

После уточнения вопросов по вещественным доказательствам, суд остановился на теме возмещения процессуальных издержек на услуги представителя потерпевшего. Судья разъяснила, что такие издержки могут быть возмещены из федерального бюджета или со стороны лица, признанного виновным. Сторона защиты уточнила, что с суммой издержек они не согласны. Также адвокат защиты полагает, что реальный факт внесения денежной суммы не доказан основательно, так как, по ее мнению, предоставленной квитанции-договора недостаточно.

Обратила внимание на поданное заявление и судья. Как оценивать объем проделанной работы, если нет документального подтверждения оказанных услуг, спросила судья, и добавила, что потерпевшие могут предоставить документы на стадии исполнения судебного акта. Потерпевшие согласились с таким предложением.

Затем потерпевший попытался предоставить доказательства, характеризующие личность подсудимого. Однако информация не относилась к Георгию Кухи, а к его сыну, который не имеет никакого отношения к делу. При этом потерпевший уверен, что его информация может характеризовать подсудимого. Сами же документы не были оформлены надлежащим образом. Спорным являлся и момент получения предоставленных сведений. Потерпевший принес распечатанные фотографии компьютера сотрудника ГИБДД. По словам Струтинского, официально получить такие данные он не может, но смог получить фотографии материалов. Сторона защиты планирует направить обращение по данным фотографиям в МВД с целью проведения служебного расследования, поскольку такие материалы являются документами служебного пользования.

Последнее слово на этом заседании осталось за судьей. Она объявила об окончании судебного следствия и переходе к новому этапу заседания – прениям.

Ирина Быстрова

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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