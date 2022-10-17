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Студент ПсковГУ устроил ДТП с тремя пострадавшими

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Пскове 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП произошло в 22.10 у дома №8 на Октябрьском проспекте. Водитель автомобиля Hyundai Solaris, молодой человек 1999 года рождения, учащийся третьего курса ПсковГУ, при въезде на перекрёсток с круговым движением совершил столкновение с автомашиной Renault Sandero, за рулём которой была женщина 1986 года рождения, она двигалась по главной дороге.

В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель автомобиля Hyundai, его отпустили из Псковской городской больницы, пассажир Hyundai, молодой человек 2001 года рождения, также студент ПсковГУ, его отпустили из травмпункта Псковской областной больницы, пассажир Renault, девушка 1995 года рождения, из травмпункта Псковской областной больницы её тоже отпустили домой.

Водителю автомобиля Hyundai Solaris назначили химико-токсикологическое исследование.