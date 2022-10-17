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Прения сторон прошли в суде по делу о резонансном ДТП под Стяглами

Прения – часть судебного процесса, когда каждая сторона в ходе выступления обосновывает свою позицию, дает оценку и видение дела. Особенность данного этапа в том, что во время речи каждой стороны никто не в праве перебивать и оспаривать высказанное мнение. Дать оценку сторонам предлагается после, в репликах. Завершается заседание последним словом подсудимого и уходом судьи в совещательную комнату для вынесения приговора.

Как каждая сторона дела о ДТП под Стяглами оценивает произошедшее, какое наказание запросил прокурор, и что сказал подсудимый в последнем слове – в материале Псковской Ленты Новостей.

Судебное заседание началось с речи прокурора, в ходе которой озвучивались обстоятельства ДТП под Стяглами, произошедшего в январе 2020 года. Подсудимый, управляя автомобилем Lexus, передней частью на своей полосе движения столкнулся с автомобилем Renault Logan и совершил наезд на пешехода Струтинского, считает обвинение. Причиной ДТП явилось невыполнением водителем Кухи как пункта Правил дорожного движения 10.1 (водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения), так и 10.3, и пункта 2.3.1 (водитель перед выездом обязан проверить и обеспечить исправность транспорта), объяснила прокурор.

По мнению обвинения, приведенные экспертизы как со стороны потерпевших от специалиста Нечаева, так и со стороны защиты от специалиста Бочарова, не соответствуют критериям допустимости доказательств. Поэтому прокуратура их не принимает и не оценивает, потому что специалист не наделен полномочиями, чтобы высказывать заключения и суждения.

Смягчающими обстоятельства наказание прокурор попросила суд признать совершение преступления впервые, возраст и состояние здоровья подсудимого, наличие благодарственных писем. Также в соответствии с пунктом «к» статьи 61 УК РФ необходимо признать попытки возмещения морального вреда, несмотря на тот факт, что потерпевшие неоднократно отказывались, добавило обвинение.

На основе исследованных доказательств прокурор просит суд признать Георгия Кухи виновным и назначить ему наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением на 3 года права управлять транспортными средствами. Иск по возмещению морального вреда удовлетворить, однако при определении размера компенсации принять во внимание степень разумности и справедливости.

Другой представитель гособвинения обратился к суду с просьбой вынести частное постановление в адрес СУ СК по Псковской области и обратить их внимание на недопустимость нарушения норм УПК. В ходе рассмотрения уголовного дела было выявлено нарушение закона, сообщил гособвинитель. Только в период судебного следствия назначили экспертизу, выявляющую механизм ДТП. Такое, по мнению прокурора, восполнение полноты проведенного ранее расследования повлекло к нарушениям срока процесса.

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Представитель потерпевших в ходе прений приводил доказательства, опираясь на экспертизу, выполненную специалистом Нечаевым. Он отметил, что его исследования согласуются с предъявленным обвинением и доказывают небрежное отношение подсудимого к дорожной обстановке. Потерпевшие также считают, что такой долгий срок рассмотрения дела завязан на его личности. Они уверены, подсудимый не сознался в содеянном и от него не исходит искренности. В связи с этим потерпевшие настаивают на наибольшей санкции сроком на пять лет и просят удовлетворить гражданский иск о компенсации в полном объеме. Струтинский поддержал речь своего представителя.

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Адвокат подсудимого Алла Мамченко начала свою речь вновь с указанием на не описанный механизм наезда на пешехода. По ее мнению, обстоятельства ДТП, озвученные обвинением, ошибочны и противоречат исследованным доказательствам. Первое с чем не была согласна сторона защиты – указание местоположения пешехода.

Изменение траектории движения автомобиля с выездом на встречную полосу стало причиной наезда на Струтинского, пояснила адвокат, ссылаясь на ответы специалистов (Бочарова, Нечаева и Крившука). Она подчеркнула, что оценка маневра водителя не была произведена, и что использование маневра не запрещено ПДД как способ избежать опасности. Защита уверяет: нарушение скоростного режима и обнаружение автомобиля Renault Logan не находится в причинно-следственной связи со смертью пешехода.

Обратили внимание в своей речи и на неуказанные у обвинения нарушения ПДД со стороны других участников, а именно Струтинского. Погибший, приняв решение в оказании помощи пострадавшим в ДТП, должен был установить знак аварийной остановки на расстоянии не мене 30 метров от автомобиля Renault, в дополнение пешеход находился на проезжей части без светоотражающих элементов, заметила защита.

По словам адвоката, наезд на пешехода произошел в результате маневра, безопасность которого не проверили в ходе следствия и суда, а также по причине несоблюдения пешеходом пунктов 4.1 и 4.3 ПДД. Как пояснила позицию защита, исходя из указанной ситуации суд должен или вернуть дело прокурору или оправдать Георгия Кухи.

После прений сторон каждому участнику судебного процесса предоставили время для реплик. Обвинение вновь напомнило свою позицию относительно оценки исследований приглашенных специалистов. По их мнению, установление механизма ДТП отражено в комплексной экспертизе.

Сторона потерпевших не согласилась с позицией прокуратуры признать попытки возмещения морального вреда. Представитель снова напомнил, что они не наблюдают искреннего желания, однако, отвечая на поставленный собою же вопрос, как проявить искренность, сказал, что не знает.

Адвокат подсудимого попросила принять во внимание, что Георгий Кухи впервые совершил неосторожное преступление, а также принять во внимание, что ее подзащитный является добропорядочным горожанином. Соответствующий документы были предоставлены, напомнила Алла Мамченко.

По ее мнению, сторона обвинения справедливо указала на наличие смягчающего обстоятельства, как возмещение моральной компенсации. При рассмотрении гражданского иска защита попросила учесть, что не все аргументы имеют законное основание. Во внимание надо принять утрату близкого и состояние здоровья Струтинской, однако необоснованным являются аргументы о сумме для обеспечения жизни потерпевшей и добавление еще двух истцов – внучек Струтинского, заметила защита. Достаточной суммой сторона защиты считает 2 млн рублей, как говорили ранее.

Сторона защиты полагает, что никаких оснований, указывающих на общественную опасность подсудимого, оппоненты не представили. Как заметила Алла Мамченко, если пойдет речь о назначении наказания, то оно должно быть с применением 73 статьи УК РФ (условное осуждение).

Выступая с последним словом, Георгий Кухи вновь принес искренние соболезнования семье Струтинских. Он напомнил, что с первого дня помогал следствию и не менял своих показаний. Подсудимый добавил, что рассчитывает на справедливое решение суда по отношению к себе. Готов понести материальное наказание и обязательно его исполнит, сообщил он. Георгий Кухи, обращаясь к потерпевшему, выразил надежду, что по прошествии времени сможет при наличии желания у второй стороны встретиться и поговорить.

Затем судья удалилась в совещательную комнату. К каким выводам придет суд и какое наказание назначит – станет известно 20 октября.

Ирина Быстрова