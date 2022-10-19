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ВАЗ и Lexus столкнулись в Новосокольническом районе, погиб водитель. ФОТО

Мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Новосокольническом районе 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП произошло в 16.10 на 3-м километре автодороги Маево - Островки - Фалютино. Водитель автомобиля Lexus, мужчина 1955 года рождения, во избежание столкновения выехал на полосу встречного движения и врезался в автомашину ВАЗ-2110, за рулём которой был мужчина 1960 года рождения.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Lexus получил телесные повреждения. В ведомстве отметили, что он был трезв.

По факту происшествия проводится проверка.