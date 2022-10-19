АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пустошанин уснул за рулём и опрокинул свою машину в кювет

Мужчина уснул за рулём и попал в дорожно-транспортное происшествие в Новосокольническом районе 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

ДТП произошло в 7.10 на 485-м километре автодороги М9 «Балтия». Водитель автомобиля Volkswagen Golf, мужчина 1991 года рождения, житель города Пустошки, управлял машиной в утомленном состоянии. На повороте дороги он уснул и съехал в левый по ходу движения кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП автомобиль получил технические повреждения, а водитель обратился за медицинской помощью, от госпитализации отказался. В ведомстве добавили, что мужчина был трезв.