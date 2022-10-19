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Сериальная актриса за рулём Audi насмерть сбила россиянку

Актриса Анна Большова за рулём Audi насмерть сбила женщину в Калужской области ночью 14 октября, сообщается в Telegram-канале Baza.

По предварительным данным, актриса была в автомашине одна и не была пьяна. Анеа Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую медпомощь. Актриса, видимо, не увидела в темноте пешехода: «Это деревенская неосвещенная дорога. Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую», - сообщили в ГИБДД. Сбитая женщина скончалась до приезда врачей.

Анна Большова – заслуженная артистка Российской Федерации, сериальная актриса. Она стала известной, сыграв с Николаем Караченцовым в телепостановке «Юнона и Авось» в 2000-х.