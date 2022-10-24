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Volkswagen перевернулся в Великолукском районе, водитель погиб

Водитель автомобиля Volkswagen погиб в дорожно-транспортном происшествии в Великолукском районе сегодня, 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 11:15 у деревни Пропостниково мужчина 1965 года рождения на закругленном участке дороги не справился с управлением автомобиля: транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

В результате ДТП водитель скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.