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ГАЗ опрокинулся в кювет в Пустошкинском районе, водителя госпитализировали

Водитель автомобиля ГАЗ пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Пустошкинском районе 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 12:15 на 485-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель ГАЗа не справился с управлением и съехал в кювет, автомобиль опрокинулся на левый борт.

В результате ДТП пострадал сам водитель, он был госпитализирован в Великолукскую межрайонную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.