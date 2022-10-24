ГАЗ опрокинулся в кювет в Пустошкинском районе, водителя госпитализировали

Водитель автомобиля ГАЗ пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Пустошкинском районе 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, около 12:15 на 485-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель водитель ГАЗа не справился с управлением и съехал в кювет, автомобиль опрокинулся на левый борт.
В результате ДТП пострадал сам водитель, он был госпитализирован в Великолукскую межрайонную больницу.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства произошедшего.