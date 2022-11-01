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Пыталовский водитель насмерть сбил отца четырёх детей и лишился свободы

Жителя Пыталовского района 1985 года рождения привлекли к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В декабре 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле с превышением установленной скорости по автодороге из города Пыталово в сторону деревни Вышгородок Пыталовского района. Во время движения он совершил наезд на двигающегося в попутном направлении велосипедиста. В результате тот скончался на месте ДТП от полученных травм.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с лишением права управления сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также приговором постановлено взыскать компенсацию морального вреда с подсудимого в пользу четырёх несовершеннолетних детей погибшего в размере 1,2 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.