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Грузовик раздавил такси с водителем и пассажиром в Москве. ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, частного автобуса и автомобиля такси произошло на улице 1905 года в Москве. Такси в результате аварии оказалось зажатым между грузовиком и автобусом, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

Фото здесь и далее: прокуратура Москвы

По информации ведомства, водитель грузовика совершил столкновение с автомобилем такси, а затем с автобусом и скрылся с места ДТП. По предварительной информации, в салоне автомобиля такси есть погибшие - водитель и пассажир.

На месте ДТП работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует первый заместитель прокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев.

Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения.