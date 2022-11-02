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Водитель грузовика насмерть сбил пешехода в Островском районе

Водитель грузовика насмерть сбил пешехода на 345-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель сегодня, 2 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть около 5:00. Водитель грузового автомобиля IVECO, мужчина 1977 года рождения, совершил наезд на пешехода 1982 года рождения.

Пешеход передвигался по середине проезжей части, уточнили в областном УМВД. Водитель грузовика на момент аварии был трезв. Пешеход погиб до прибытия сотрудников скорой помощи.