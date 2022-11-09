АвтоМир / Происшествия / ДТП

Ford Focus под управлением девушки въехал в световую опору в Красногородске

Жительница Пскова за рулем автомобиля Ford Focus наехала на световую опору ЛЭП в Красногородске 13 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 2:40 у дома №1 на улице Больничной. Псковичка 1994 года рождения за рулем Ford Focus не справилась с управлением и автомобиль наехал на световую опору ЛЭП.

В результате ДТП пассажир 2004 года рождения получил телесные повреждения. Он не был госпитализирован.