АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль влетел в дерево в деревне Родина Псковского района

Автомобиль влетел в дерево на улице Мира в деревне Родина Псковского района 15 ноября. Об этом очевидец происшествия сообщила в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Анна Шипко / «ВКонтакте»

«Будьте осторожны! Не забываем переобуваться», – написала в посте местная жительница.

В комментариях псковичи обсудили причины происшествия и предположили, что дело не в шинах - возможно, водителю стало плохо.

«Я проезжал сразу после ДТП, и вокруг авто мужичек ходил, шатался из стороны в сторону», – сообщил еще один свидетель инцидента.

«Может, как раз наоборот, резина уже стоит на шипах, и водитель не учёл, что на зиме тормозной путь длиннее», – уточнил мужчина.