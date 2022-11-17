Житель Ленинградской области погиб в ДТП в Опочецком районе

Житель Ленинградской области погиб в ДТП в деревне Барабаны Опочецкого района 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.
В 8:15 на 403 километре автодороги Санкт Петербург – Невель пскович 1993 года рождения за рулём автомобиля Nissan Laurel съехал в кювет и перевернулся. Пассажир – житель Ленинградской области 1970 года рождения – погиб на месте происшествия.
Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области
В результате ДТП водителя доставили в медицинское учреждение, после осмотра его не стали госпитализировать.
Автомобиль получил технические повреждения.