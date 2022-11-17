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Житель Ленинградской области погиб в ДТП в Опочецком районе

Житель Ленинградской области погиб в ДТП в деревне Барабаны Опочецкого района 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В 8:15 на 403 километре автодороги Санкт Петербург – Невель пскович 1993 года рождения за рулём автомобиля Nissan Laurel съехал в кювет и перевернулся. Пассажир – житель Ленинградской области 1970 года рождения – погиб на месте происшествия.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

В результате ДТП водителя доставили в медицинское учреждение, после осмотра его не стали госпитализировать.

Автомобиль получил технические повреждения.