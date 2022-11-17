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Девушка за рулём Audi спровоцировала наезд на пешехода в Пскове

Псковичка на Audi 100 врезалась в припаркованный автомобиль и спровоцировала наезд на пешехода 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Псковской области

В 19:10 у дома №73 на улице Плехановский Посад девушка 2002 года рождения, управляя автомобилем Audi 100, при движении задним ходом совершила наезд на припаркованный ВАЗ-21099 в отсутствии собственника. В результате столкновения автомобиль ВАЗ по инерции отбросило на пешехода, девушку 1990 года рождения, проживающую в городе Дно.

В результате ДТП пострадавшую доставили в областную больницу с ушибом правого колена. Ее осмотрели и отпустили домой.

Водитель была трезвой, добавили в ведомстве.