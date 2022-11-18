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Водитель выехал на встречную полосу и устроил ДТП в Псковском районе

Водитель выехал на встречную полосу и устроил ДТП в Псковском районе 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 18:20 на 8-м километре автодороги Псков - Изборск водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21120, нарушил правила ПДД и выехал на полосу встречного движения.

В результате маневра ВАЗ по касательной столкнулся с автомобилем УАЗ-220694 под управлением мужчины 1984 года рождения, а после столкнулся с УАЗ-315195, за рулем которого сидел мужчина 1951 года рождения.

В результате дорожной аварии пострадал водитель ВАЗа.