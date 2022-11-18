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Автомобиль опрокинулся из-за снегопада в Стругокрасненском районе

Автомобиль опрокинулся в кювет из-за плохой погоды в Стругокрасненском районе 20 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 11:10 на 8-м километре автодороги Цапелька – Струги Красные – Плюсса водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, при опасном повороте налево не учел снегопад.

В результате этого мужчина не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет, где опрокинулся. Водитель на момент аварии был трезв, прибывшим сотрудникам скорой медпомощи он сообщил, что не пострадал.

Позднее, в 22:40 того же дня, в областной больнице была оказана помощь гражданину, который попал в ДТП в том же месте.