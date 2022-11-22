АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водителя госпитализировали после наезда на дорожный знак в Псковском районе

Водитель автомобиля Volkswagen попал в нейрохирургическое отделение больницы после наезда на дорожный знак в Псковском районе 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 16:00 на 226-м километре автодороги Новгород – Псков житель деревни Фомкино Псковского района, мужчина 1956 года рождения, на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дорожный знак.

В результате ДТП водителя Volkswagen госпитализировали в нейрохирургическое отделение Псковской областной больницы.