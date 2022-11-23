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Устроивший смертельное ДТП великолучанин исполнил решение суда благодаря судебным приставам

Великолучанин выплатил более 1 миллиона рублей морального вреда родственникам людей, которые погибли в ДТП по его вине, благодаря вмешательству судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Жителя Великих Лук осудили за совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По решению суда, мужчина должен был выплатить 1 миллион 174 тысячи морального вреда, включая расходы на погребение и процессуальные издержки, родственникам людей, погибших в этом ДТП.

В добровольный срок гражданин оплату не произвёл. После возбуждения исполнительного производства и получения уведомления на портале Госуслуг великолучанин самостоятельно оплатил задолженность в полном объёме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.