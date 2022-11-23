АвтоМир / Происшествия / ДТП

Свидетелей наезда на женщину и ребёнка ищут в Великих Луках

Свидетелей наезда на женщину и ребёнка ищут в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу.

По имеющимся у полиции данным, 23 ноября в 17:10 на улице Новоселенинской водитель наехал на пешеходов - женщину 1984 года рождения и ребёнка 2009 года рождения.

В результате ДТП пешеходы получили травмы. Водитель скрылся с места происшествия.

Горожан, которые стали очевидцами данного происшествия или располагают какой-либо информацией о нём, просят оказать содействие следствию и обратиться по телефону 8 (81153) 5-27-94 или 02.