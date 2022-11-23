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Свидетелей ДТП с пострадавшим ребёнком разыскивают в Пушкиногорском районе

Разыскиваются свидетели дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Пушкиногорском районе 22 ноября. С соответствующей просьбой в редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась читательница.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

«Ищу свидетелей / фото / видео с регистраторов аварии в Пушкиногорском районе, которое произошло 22 ноября около 17:30 с участием Renault Sandero и Mercedes-Benz Sprinter. Человеческая просьба откликнуться того, кто обладает любой информацией», - сообщила женщина.

Напомним, в результате ДТП женщина, один из водителей, попала в реанимацию. Пассажир Mercedes-Benz Sprinter, девочка 2018 года рождения, получила ушибы.