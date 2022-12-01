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Ребёнок пострадал в результате устроенного пьяным водителем ДТП в Палкинском районе

Пьяный водитель устроил дорожно-транспортное происшествие в Палкинском районе 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В 1:45 в Палкинском районе водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21103, не уступил дорогу водителю грузового фургона, гражданину Белоруссии 1995 года рождения, который пользовался преимуществом на дороге.

В результате произошло столкновение. Пострадали два пассажира отечественного автомобиля: девочка 2016 года рождения (ее госпитализировали) и женщина 1979 года рождения (госпитализация не потребовалась).

Водитель ВАЗа был в состоянии алкогольного опьянения, добавили в ведомстве.