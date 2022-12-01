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Женщина пострадала в результате съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе

Женщина пострадала в результате съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Около 10:30 гражданин 1976 года рождения, управляя автомобилем ГАЗ-3302, на закругленном участке дороге не справился с управлением транспортного средства. Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия пострадала пассажирка 1972 года рождения, ей госпитализация не потребовалась.