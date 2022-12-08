АвтоМир / Происшествия / ДТП

29-летнего водителя лишили свободы за смертельное ДТП в Порховском районе

29-летнего водителя, по вине которого погиб пассажир, привлекли к уголовной ответственности в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Ночью 4 апреля подсудимый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем ВАЗ-21083. Двигаясь по проезжей части дороги на улице Цинченко в селе Славковичи Порховского района со скоростью 113 километров в час, то есть превышающей допустимую, он наехал на бетонный блок и на деревянный столб, после автомобиль опрокинулся на крышу.

В результате ДТП девушка-пассажир автомобиля получила множественные телесные повреждения, повлекшие смерть.

Смотрите также Пассажирка ВАЗа скончалась в результате ночного ДТП в Порховском районе

При назначении наказания суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшей стороне.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Приговор суда в законную силу пока не вступил.