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Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом

Стали известны новые подробности автомобильной аварии в Псковском районе. Смертельное ДТП случилось на объездной дороге 8 декабря, в нём погибли пенсионер и его дочь. Серьёзно пострадали двое маленьких детей – 2-летний мальчик и 7-летняя девочка. Оба находятся в тяжёлом состоянии.

Фото: УМВД России по Псковской области

Напомним, трагедия произошла около 19.00 на 6-ом километре трассы «Северный обход». На дороге столкнулась легковая машина и фура. За рулем легкового автомобиля был мужчина 1964 года рождения, с ним ехала 31-летняя дочка со своими детьми.

Подробнее о происшествии читайте в материале «МК в Пскове».