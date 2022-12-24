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Водитель Renault сбил двух пешеходов на тротуаре в Порхове

Двух пешеходов сбили на тротуаре в Порхове 23 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 22.30 у дома №1 на проспекте Ленина водитель автомобиля Renault Duster, мужчина 1982 года рождения, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов - мужчину 1979 года рождения и женщину 1985 года рождения.

В результате ДТП мужчина-пешеход был госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.