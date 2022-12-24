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Двух женщин доставили в больницу после ДТП в Стругокрасненском районе

Две женщины пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Стругокрасненском районе 24 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, ДТП произошло около 10.52 у деревни Маяково. Водитель автомобиля Hyundai Sonata, мужчина 1977 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с машиной Volkswagen Polo, которой управлял мужчина 1993 года рождения.

В результате ДТП пострадали пассажирки двух транспортных средств. Женщин доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.