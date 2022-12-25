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Мужчина лишился свободы за повторное пьяное вождение и ДТП в Куньинском районе

Мужчина 1956 года рождения лишился свободы за повторное пьяное вождение и за совершение ДТП в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Суд установил, что мужчина, ранее имеющий судимость за повторное пьяное вождение и лишенный водительских прав, 29 ноября вновь сел за руль автомобиля ВАЗ-21074 в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день он совершил дорожно-транспортное происшествие в деревне Ущицы Куньинского района на улице Советской.

Суд назначил подсудимому наказание в виде четырех месяцев и 20 дней лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Кроме того, транспортное средство конфисковали. Приговор суда пока не вступил в законную силу.