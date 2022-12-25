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Петербургский архитектор случайно обезглавил человека

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Выборгском районе Ленинградской области вечером 26 декабря, в результате которого житель Санкт-Петербурга проехался по человеку, лежащему на дороге.

Инцидент произошел на 23-м километре автодороги Ушково — Гравийное. 41-летний архитектор из Петербурга ехал от поселка Ольшанки в сторону Первомайского на внедорожнике EXEED и не заметил, что на проезжей части лежит человек. В результате наезда у пострадавшего отделилась голова, пишет «Фонтанка».

По данным издания, водитель в 2022 году 32 раза привлекался за превышение скорости, штрафы исправно оплачивал.

Проводится проверка.