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Два автомобиля по очереди сбили пенсионерку в Ленинградской области

Два автомобиля по очереди сбили 74-летнюю пенсионерку во Всеволожском районе Ленинградской области 31 декабря.

Трагедия случилась около 17:00 на 31-м километре автодороги Парголово - Огоньки. Петербурженку сначала сбил один автомобиль, когда она переходила дорогу, а затем на лежащую пенсионерку наехал другой. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия, пишет 78.ru.

Первый водитель скрылся с места дорожной аварии. За рулём второго автомобиля находилась 30-летняя женщина, которая в прошлом году девять раз привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД. По факту ДТП проводится проверка, скрывшего водителя ищут.