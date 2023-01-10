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Пьяный водитель сбил велосипедиста в Гдовском районе

Пьяный водитель совершил наезд на велосипедиста на 2-м километре автодороги Гдов - Брагино 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Авария произошла в 8:50. Водитель автомобиля Opel 2002 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом. В результате этого он совершил наезд на велосипедиста 1975 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в Псковскую областную больницу.