АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель сбил несовершеннолетнюю девочку в Пскове

Водитель сбил несовершеннолетнюю девочку у дома №30а на улице Кузбасской Дивизии в Пскове сегодня, 10 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие произошло в 9:15. Водитель автомобиля Renault, мужчина 1964 года рождения, совершил наезд на пешехода, девочку 2010 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии ребенок пострадал. Предварительный диагноз – ушиб плеча. Сотрудники Госавтоинспекции оформляют ДТП.

Госавтоинспекция призывает псковичей быть внимательными в связи с изменением дорожных условий. Во время снегопада следует соблюдать дистанцию, снизить скоростной режим и быть внимательными при перестроении.

Как показывает практика, с ухудшением погоды на дорогах резко возрастает количество ДТП. Водители слишком часто полагаются на свои силы и технические возможности своего автомобиля. В связи с этим Госавтоинспекция региона призывает всех автолюбителей быть особенно осторожными при ухудшении погодных условий: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, избегать рискованных обгонов и выездов на встречную полосу движения.

Пешеходам также необходимо помнить о мерах безопасности: переходить дорогу нужно только в установленных местах и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.