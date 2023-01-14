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Водитель протаранил российский продуктовый магазин. ВИДЕО

Автомобиль Chevrolet Lacetti въехал в продуктовый павильон в Рязани, продавец не пострадала, покупателя увезла скорая медпомощь.

Видео: группа «ДТП и ЧП Рязань» / «ВКонтакте»

Машина въехала в магазин в Недостоеве около 17:50 по московскому времени 15 января. Автомобиль протаранил продуктовый павильон, в котором были продавец и покупатель, сообщает 360tv.ru

Девушка за прилавком не пострадала, мужчину госпитализировали. Камеры наблюдения магазина засняли момент ДТП. На кадрах видно, что автомобиль, протаранив стену магазина, зажал мужчину между прилавком и холодильным оборудованием. Покупатель пострадал, но находился в сознании.

Местные СМИ пишут, что водителя Chevrolet Lacetti направили на медицинское освидетельствование, у него наблюдались признаки опьянения. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, по факту ДТП проводится проверка.