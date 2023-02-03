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Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Пскове из-за объезда столкнувшихся автомобилей. ФОТО

Тройное ДТП с пострадавшими произошло в Пскове из-за объезда трех столкнувшихся автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, столкновение случилось 2 февраля в 09.00 по адресу: Псков, Крестовское шоссе, 23.

Водитель Fiat Bravo, мужчина 1990 года рождения, не справился с управлением при перестроении и совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении в левой полосе автомашиной Renault Logan под управлением водителя 1948 года рождения. Renault Logan столкнулся с Suzuki под управлением мужчины 1969 года рождения.

Управлявший Renault мужчина получил телесные повреждения. По предварительной информации, у него выявлен перелом ребер, перелом бедренной кости со смещением. Помещен в травматологию областной больницы. Информация о травмах уточняется. Водитель Fiat получил ссадины теменной области, перелом ребер. Осмотрен медиками и отпущен.

Водители были трезвые.

В объяснении водитель Fiat сообщил, что двигался по Крестовскому шоссе в сторону Ленинградского шоссе, когда увидел стоящий ВАЗ-2106. В момент, когда он начал объезжать участников ДТП, произошел удар с попутной автомашиной. Третий участник - Suzuki - двигался от Ленинградского шоссе в сторону Октябрьского проспекта.

По информации ГИБДД, за час до столкновения у дома 23 по Крестовскому шоссе в 08.10 произошло ДТП с материальным ущербом. Водитель ВАЗ-2106 не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. «Шестерка» врезалась в «Ладу», а та – в Chevrolet. В этом ДТП никто не пострадал.