АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель опрокинувшейся на Рижском проспекте автомашины получил незначительные травмы. ФОТО

Водитель опрокинувшейся на Рижском проспекте в Пскове автомашины получил незначительные травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, управлявший Volkswagen Bora 1992 года рождения мужчина получил ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Из больницы отпущен.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

В ГИБДД уточнили, что все причастные к ДТП водители были трезвые. По факту происшествия продолжается административная проверка.

Как сообщалось ранее, ДТП с участием трех автомобилей произошло 6 февраля около 12.00 на Рижском проспекте напротив дома №79.



По предварительной информации, водитель Lada XRAY, мужчина 1975 года рождения, при выезде от торгового центра «Леруа Мерлен» по разгонной полосе не уступил дорогу Skoda Fabia. Управлявшая автомашиной женщина 1953 года рождения, уходя от столкновения в левую сторону, врезалась в Volkswagen Bora. После удара Volkswagen съехал с дороги и опрокинулся в кювет.



Добавим, все автомашины двигались в сторону перекрестка с улицей Рокоссовского. Volkswagen ехал в левой полосе. Зацепив Skoda Fabia, он выехал в кювет, где автомашина опрокинулась.

Volkswagen получил технические повреждения.