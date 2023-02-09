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Полицейский автомобиль перевернулся на дороге в Псковском районе. ФОТО

Полицейский автомобиль «УАЗ» перевернулся на дороге после столкновения с Volvo в Псковском районе 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 280-м километре трассы Санкт-Петербург - Невель в 15.30. Автомашина Volvo FH 12 с полуприцепом Pacton под управлением жителя Могилева 1995 года рождения столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем «УАЗ» под управлением псковича 1982 года рождения. «УАЗ» опрокинулся на левый бок, а Volvo после столкновения совершил наезд на светофор и металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «УАЗ» 1975 года рождения, проживающая в Пскове. После осмотра медиками, ее отпустили домой.