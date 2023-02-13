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Fiat на высокой скорости вылетел в кювет в Великолукском районе, пострадали водитель и пассажир

Водитель и пассажир, ехавшие на автомобиле в Москву, пострадали в ДТП в Великолукском районе 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в великолукском отделении ГИБДД.

Фото здесь и далее: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

По предварительной информации, в 19:20 на 474 километре автодороги М-9 «Балтия» житель Московской области 1984 года рождения, проживающий в Пскове, на автомобиле Fiat Doblo на высокой скорости съехал в кювет.

В результате ДТП пострадала пассажирка - девушка 1999 года рождения. По имеющейся информации, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. От госпитализации отказалась.

Водитель получил оскольчатый перелом ключицы со смещением. От госпитализации также отказался.