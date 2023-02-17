АвтоМир / Происшествия / ДТП

Легковой автомобиль наехал на ребенка в Пскове

Водитель легкового автомобиля наехал на ребенка в Пскове утром 17 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, это произошло в 8:00 у дома №3 на улице Гагарина.

По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata 1984 года рождения совершил наезд на мальчика 2012 года рождения, переходившего вне перехода. Пешеход осмотрен на месте происшествия, не госпитализирован.

ОГИБДД Пскова обращается к родителям с просьбой провести с детьми беседы на тему неукоснительного соблюдения правил дорожного движения при пересечении проезжей части.