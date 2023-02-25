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25 автомобилей столкнулись на трассе в Новгородской области

Один человек погиб и несколько пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием 25 автомобилей на 502-м километре трассы М-11 в Новгородской области.

На месте дорожной аварии скончался один человек. Пострадали 12 граждан, среди них есть несовершеннолетний, пишут «Известия».

ДТП произошло на участке движения в сторону Москвы. По предварительной информации, причиной аварии стали снегопад и обледенение трассы. На месте массового ДТП работают сотрудники ГИБДД, экстренных служб и скорой помощи.

На данном участке М-11 временно перекрыто движение в сторону Москвы, организован переезд транспортных средств на трассу М-10.