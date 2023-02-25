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Число попавших в ДТП автомашин под Новгородом выросло до 41

Количество автомобилей, попавших в массовую аварию на федеральной трассе М-11 в Новгородской области, выросло до 41, количество пострадавших - до 14. 5 человек госпитализированы с сотрясением головного мозга, в их числе 4 детей, самому младшему из которых 2 года, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«14 пострадавших, 5 госпитализированы в медицинские учреждения, из них 4 детей (самому младшему нет 3-х лет) и 1 взрослый. У госпитализированных - сотрясение головного мозга. Девять человек отказались от госпитализации», - приводит сообщение ТАСС.

Затор из грузовиков на платной трассе М-11 в Новгородской области, где произошло массовое ДТП с участием более 40 машин, растянулся на 4 километра, легковые машины могут выехать с трассы на другие дороги. «Пробка сейчас около 4 километров, но состоит из грузовиков, так как им не развернуться. Легковые автомобили пустили по двум съездам на Москву и Санкт-Петербург», - сказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе оператора трассы уточнили, что причиной ДТП стала плохая погода. «Организован съезд на дорогу М-10 на 330 км по направлению в Санкт-Петербург и на 545 км по направлению в Москву. Также организованы пункты обогрева для водителей. Пока время перекрытия трассы неизвестно», - отметил представитель ОССП.