Полиция ищет очевидцев столкновения автобуса и фуры в Усвятах

Полицейские ищут свидетелей столкновения автобуса и фуры в Усвятах и владельцев видеорегистраторов, которые могли запечатлеть момент ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Ранее сообщалось, что сегодня, 4 марта, водитель грузового автомобиля Volvo врезался в автобус «ПАЗ», двигавшийся в попутном направлении. В ДТП погиб один человек, 16 пострадали и были госпитализированы в медучреждение.
На помощь сотрудникам полиции из областного управления МВД России прибыла следственно-оперативная группа во главе с заместителем начальника следственного управления УМВД России по Псковской области полковником юстиции Русланом Мамедовым.
Очевидцев ДТП, а также владельцев видеорегистраторов в ведомстве просят позвонить по телефону 02.