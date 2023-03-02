АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажир автобуса погиб в ДТП с фурой в Усвятах

Пассажир автобуса погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло у дома №35 на улице Козловской в поселке Усвяты 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Погибший - пассажир автобуса», - сообщили в УМВД.

Напомним, 4 марта водитель грузового автомобиля Volvo врезался в автобус «ПАЗ», двигавшийся в попутном направлении. В ДТП погиб один человек, 16 пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Смотрите также Появились фотографии с места крупного ДТП с автобусом и фурой в Усвятах

Выяснение обстоятельств смертельного ДТП контролирует прокуратура Псковской области.