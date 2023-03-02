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Массовое ДТП произошло в псковской Уграде. ФОТО

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в деревне Уграда Псковского района 5 марта. Об этом в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила очевидец.

Фото здесь и далее: Оксана Кашуба / «Жесть по-псковски»

Женщина уточнила, что автомобили столкнулись возле светофора. Транспортные средства получили технические повреждения.

По информации УМВД России по Псковской области, столкнулись четыре автомобиля, в ДТП никто не пострадал.

В ведомстве водителей призвали соблюдать Правила дорожного движения и учитывать погодные условия.