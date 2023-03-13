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В Пскове сбили пожилую женщину на парковке гипермаркета, полиция ищет водителя

В Пскове водитель сбил пожилую женщину на парковке гипермаркета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, наезд произошел 14 марта в 14.36 на улице Труда у дома 37-а (гипермаркет «Магнит»).

Неустановленный водитель при движении задним ходом совершил наезд на женщину 1936 года рождения, двигавшуюся по территории парковки. 86-летняя пострадавшая получила телесные повреждения - ушибленную рану пальца правой руки.

Водитель с места ДТП скрылся. Полиция ищет очевидцев данного происшествия. Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии, записями видеорегистраторов, просят обратиться в полицию по телефонам 102, 59-38-40, 8911-884-88-88.