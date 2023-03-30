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Двое безработных приятелей угнали Audi и попали в ДТП в Пскове

Двое молодых людей угнали автомобиль и попали на нем в дорожно-транспортное происшествие в Пскове. Угон по горячим следам раскрыли сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 31 марта от дома на улице Юбилейной угнали автомобиль Audi. Эту машину с техническими повреждениями вскоре обнаружили в Пскове на улице Коммунальной. Подозреваемые в угоне - двое ранее судимых безработных псковича 2004 и 2005 годов рождения.

По версии следствия, приятели, находясь в нетрезвом состоянии, обратили внимание на припаркованный автомобиль на улице Юбилейной и решили им воспользоваться в своих целях. Выяснилось, что автомобиль не был закрыт, а ключи находились в замке зажигания. На угнанной машине злоумышленники далеко уехать не смогли: не справившись с управлением, угонщики перевернулись, после чего бросили Audi и скрылись.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (угон). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Сейчас проводится расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.